أحمد فلوكس يوجه رسالة لوالده عبر "إنستجرام"

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام لوالده الفنان فاروق فلوكس.

وكتب معلقا على الصورة: "ابي العزيز ... لولاك ماكنت ولا بقيت ... ربنا يخليك ليا و يخليك لينا ..... بحبك".

ونالت الصورة إعجاب متابعيه و كانت تعليقاتهم كالآتي: " فنان عظيم واخف دم في العالم وانت ابن بار الله يخليه لكم"، "ربنا يديله الصحه والعمر ويخليكو لبعض"، "ربنا يديك الصحة والعافية ويحفظ ياعم فاروق".

وتوقف تسجيل حلقات المسلسل الإذاعى "طلقنى شكرا" الذى كان من المقرر إذاعته فى موسم رمضان المقبل على عدد من المحطات الإذاعية، وتم تأجيل تسجيل الحلقات لموعد يتم تحديده لاحقا.

ويشارك فى بطولة المسلسل، كل من الفنان أحمد فلوكس وهنا شيحة وتدور أحداث المسلسل فى قالب كوميدى اجتماعى حول المشكلات بين الأزواج والتى تصل إلى الطلاق، وإنهاء الحياة الزوجية.

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كما يطرح المسلسل بعض الحلول الخاصة بالمشكلات الأسرية المتكررة، وتسليط الضوء على هذه الأزمات التى من السهل تلاشيها.

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