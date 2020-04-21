القاهرة - لايف ستايل نشرت المطربة بوسى صورة جديدة من خلال خاصية استوري عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت بوسى بإطلالة بسيطة بدون مكياج معتمدة على الشعر المنسدل لإبراز الإطلالة، ولاقت الصورة ردود أفعال واسعة من متابعيها.

وعلقت بوسى على الصورة "happy easter". وعلى صعيد آخر احتفلت المطربة بوسي بعيد نجلها بنشر صور لهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وعلقت بوسي على الصور قائلة: "كل سنه وانت طيب ياقلب ماما من جوه ياروحي وعقلي وحياتي وعيني اللي بشوف بيها عقبال العمر كله يارب واشوفك احسن راجل في الدنيا وتبقي ظهري وسندي بحبك اويييييييي يانور عيني". Advertisements قد يهمك أيضا: الفنانة بوسي تستعرض أناقتها بملابس أنيقة وجذابة شمس الكويتية في إطلالة كاجوال على "إنستجرام"

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كانت هذه تفاصيل خبر المطربة بوسي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها بدون مكياج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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