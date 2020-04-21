شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب فى حياة ملك البوب..مايكل جاكسون طلب مواعدة هالى بيري وسر Live انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من مرور أكثر من ١٠ سنوات على وفاة ملك البوب مايكل جاكسون، إلا أنه مازال يتصدر حديث الساعة من حين لآخر، فبعد الأزمة الأخيرة التي أفتعلتها شبكة HBO، بفيلمها الوثائقي Neverland، عن حياة جاكسون الذي اتهمه بالتحرش بالأطفال، عاد من جديد لتصدر العناوين بقصة جديد عن حياته العاطفية.

وفي مفاجأة فجرها المطرب الأمريكي كينيث براين الشهير بـ Babyface، اثناء مشاركته في بث مباشر للمطرب تيدي رايلي، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، أكد ان ملك البوب طلب منه مساعدته في الوصول للممثلة هالى بيري لمواعدتها ولقائها.

وقال Babyface، في حديثه الصادم في البث المباشر، انه استقبل مكالمة من ملك البوب الراحل ليسأله قائلاً "هل تعرف من هي هالى بيري؟، فرد قائلاً "بالتأكيد اعرفها، فقال جاكسون "هل يمكنك ان تقدر معروف وتتصل بها لتخربها انني أريد مواعدتها؟، ومن ثم تواصلت مع الوكيل الشخصي للممثلة انذاك لتبليغها بالرسالة القادمة من ملك البوب.

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وأكمل Babyface، في حديثه عن قصة الحب التي بدأت من طرف ملك البوب الراحل تجاه الممثلة التي تبلغ من العمر ٥٣ عاما، وهو ما شكل صدمة لمديرأعمالها بعد تسلمه الرسالة التي كانت تعد غريبة وغيرمنطقية، ورفض ..عن الافصاح عن رد الممثلة بعد استقبالها للدعوة.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو من البث المباشر عن منصات السوشيال ميديا المختلفة، من قبل عشاق ملك البوب الراحل، للتساؤل عن مدي حقيقة تلك القصة التي قالها Babyface ، مطالبين بيري بضرورة الاجابة والتعليق عن تلك القصة ومعرفة ردها اذا كانت قامت بقبول طلب المواعدة من جاكسون.

وعلى سياق متصل، انتشرت خلال الساعات الأخيرة، صور من بث مباشر لملك البوب الراحل، زعم البعض انها تم بثها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وبالبحث عن أصل الفيديو تبين أنه لم يتواجد عبر حسابه الشخصي، بالإضافة إلى عدم ذكر أى من وسائل الأعلام العالمية لذلك البث المباشر الذي ظهر فيه شبيه لمايكل جاكسون يتحدث من خلاله للجمهور.



صور من البث المباشر المزعوم

وكشفت بعض التقارير الأخري إن الصور المتداولة هي من فيديو بثه ابناءه في مؤخراً وتم تداول الصورعلى إنها ظهور جديد لملك البوب الراحل، وبالبحث عن الصور وجد ان البث المباشر تم مشاهدته من قبل ٥ ملايين شخص وقت البث وهو ما لا يمتلك جاكسون عبر حسابه الشخصي الذي يحتوي على ٤ مليون و٣٠٠ ألف متابع فقط، مما يثبت عدم حقيقة البث.