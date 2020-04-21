شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية جورجيا تعيد فتح دور العرض السينمائي الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع جاست جيرد عن عودة فتح دور العرض السنيمائي يوم الإثنين المقبل بولاية جورجيا، حيث أعلن بريان كيمب، حاكم الولاية الأمريكية، أنه سيتم السماح بإعادة فتح دور السينما والمطاعم وبعض الشركات الأخرى في 27 أبريل الجاري.

وقال كيمب في بيان "سيسمح بإعادة فتح المسارح والنوادي الاجتماعية الخاصة وخدمات تناول الطعام في المطاعم يوم الاثنين 27 أبريل" ، وذلك وفقًا للتكليفات الاجتماعية والنظافة الاجتماعية المحددة" مضيفا، سنعيد الجورجيين إلى العمل بأمان ، دون تقويض التقدم الذي أحرزناه جميعًا في هذه المعركة ضد فيروس كورونا.

تفشي الفيروس عالميا لم يؤثر فقط على الأعمال التى تم تصويرها وتنتظر العرض بدور العرض فقط، وإنما تسبب أيضا فى تعطيل عدد من الأعمال السينمائية من أبرزها فيلم توم كروز Mission: Impossible 7 الذى كان من المقرر تصويره فى إيطاليا، ولكن ظهور عدد من الحالات هناك جعل الأمر صعبا خاصة أنه سيكون مخاطرة كبيرة اصطحاب فريق عمل الفيلم إلى هناك فى ظل المخاوف الشديدة من انتشار الفيروس بين الإيطاليين.

Advertisements

وذكر موقع fortune، أن الفيروس قضى على مبيعات التذاكر خلال احتفالات عطلة رأس السنة القمرية فى الصين، وهو الأسبوع الذى كان يشهد إقبالا كبيرا على دور العرض حيث ارتفعت الخسائر الناجمة عن انهيار مبيعات التذاكر إلى ملايين الدولارات خلال فترة الاحتفال، وفقًا لتقديرات السيد رانس باو، الرئيس التنفيذى لشركة أرتيسان جيتواى الاستشارية لصناعة السينما.