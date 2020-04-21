شكرا لقرائتكم خبر عن زوج أوبرا وينفري يحلق شعر ابنتها فى العزل المنزلى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضطرعدد كبير من النجوم والمشاهير حول العالم إلى القيام بالحلاقة لأفراد عائلتهم فى ظل العزل المنزلى الذى يفرضه فيروس كورونا على جميع مواطني العالم تقريبا، وأخرهم كان الإعلامية أوبرا وينفري التي شاركت فيديو لزوجها ستيدمان جراهام خلال حلق شعر ابنتها.

وعلقت أوبرا علي الفيديو عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، قائلة :"صالون حلاقة ستيدمان.. علينا جميعا أن نفعل ذلك مع عدم وجود مصففي الشعر..ابنتي أقتنعت بإعطاء الفرصة لستيدمان لقص شعرها للمرة الأولى".

وكانت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري استغلت مشاركتها فى الحفل العالمي "عالم واحد.. معا فى المنزل"، لتوجيه رسالة شكر ودعم للطواقم الطبية ، وللتذكير بالمخاطر التي يتحملها هؤلاء في مجال الصحة ، والثناء على "أفعالهم الشجاعة" الظاهرة في جميع أنحاء العالم.

وبدأت وينفري رسالتها مستعينة بكلمات نيلسون مانديلا "إن الشجاعة ليست غياب الخوف بل الانتصار عليها"، مضيفة :"في كل بلد ، وفي كل قارة ، شهدنا أفعال شجاعة استثنائية من الأشخاص الذين هم على الخطوط الأمامية في هذه المعركة ضد فيروس كورونا". "أقول لكم ، لقد قدرنا جميعًا العاملين في مجال الرعاية الصحية. ولكن ليس بالشكل الكافي ".

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وتابعت: " كثيراً ما كانوا في خطر كبير لأنفسهم لأنه عندما تكون هناك حياة على المحك، فإن أفكارهم الأولى ليست عن أنفسهم ، ولكن عن الآخرين". "إنهم حقا أفضل منا"، مشددة على أن تعاطفهم وأعمال خدمتهم الحقيقية هي دعوة للعمل لنا جميعاً".

وأضافت "نحتاج إلى التأكد من أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تتقدم الآن وتزود العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمعدات و الأموال مع الدعم الذي يحتاجونه" .

وكانت قد نشرت أوبرا وينفري فيديو لها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، وهي تعد العشاء فى مطبخها استعدادا للحفل، حيث علقت قائلة :"سنعد العشاء مبكرًا حتى نتمكن من مشاهدة حفل ONE World .. أعتقد أن الموسيقى تجعل إعداد الطعام أفضل بكثير. انت توافق؟ معًا AtHome".