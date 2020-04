شكرا لقرائتكم خبر عن The Weeknd يسيطر على صدارة "بيلبورد" بألبومه الغنائى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجم العالمي The Weeknd بتحقيق النجاحات بكل عمل فني يطلقه حتى في الأوقات الصعبة مثل التي يمر بها العالم وهي انتشار فيروس كورونا والتي تسببت في إلغاء الكثير من الأحداث الفنية الضخمة وتأجيل طرح عدد هائل من الأعمال.

استطاع النجم الشهير البالغ من العمر (30 عاما) أن يتصدر قائمة "Billboard 200" وذلك بألبومه الغنائي الجديد "After Hours" وذلك للأسبوع الرابع علي التوالي، وكأن The Weeknd يرفض التنازل عن الصدارة منذ سيطرة ألبومه والصعود للمرتبة الأولى قبل شهر.

يذكر أن The Weeknd اطلق البومه الغنائي After Hours في 20 مارس الماضي استطاع الالبوم ان يحقق نجاح كبير حول العالم، ويضم الالبوم 14 أغنية، اطلق منهم The Weeknd 3 أغنيات تم تصويرهم بطريقة الفيديو كليب و هم "Heartless" شهر نوفمبر الماضي، ثم بعد أيام معدودة اطلق كليب "Blinding Lights"، بينما اطلق شهر مارس الماضي كليب "In Your Eyes".

أغنيات البوم "After Hours"

1- Alone Again’

2- Too Late

3- Hardest To Love

4- Scared To Live

5- Snowchild

Advertisements

6- Escape From L.A.

7- Heartless

8- Faith

9- Blinding Lights

10- In Your Eyes

11- Save Your Tears

12- Repeat After Me (Interlude)

13- After Hours

14- Until I Bleed Out