شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج فى صور جديدة من كواليس "لما كنا صغيرين" قبل بدء عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ريهام حجاج جمهورها بصور جديدة من كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين"، مع عدد من نجوم المسلسل منهم محمود حميده ونسرين أمين و كريم قاسم و ومحمود حجازي ، والتي تشارك به في سباق دراما رمضان بعد يومين على قناتى الحياة و DMC.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البروموهات الخاصة بالعمل والذى احتوت على العديد من اللقطات والمشاهد الممتلئة بعناصر التشويق من حب ورومانسية وهجر وخيانة، وظهر فيه كل الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.، كما انتهت النجمة الكبيرة سميرة سعيد مؤخراً من غناء تترات المسلسل المستمر فى التصوير حالياً.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

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كما شاركت النجمة ريهام حجاج جمهورها عبر خاصية ستورى على على إنستجرام، برومو المسلسل الجديد الذي يظهر فيه أبطال العمل واحتوى على العديد من اللقطات والمشاهد الممتلئة بعناصر التشويق من حب ورومانسية وهجر وخيانة.

تدور أحداث المسلسل حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث .

ورفع القائمون على مسلسل "لما كنا صغيرين" للفنانة ريهام حجاج، حالة الطوارئ للانتهاء من التصوير حيث يكثف المخرج محمد على عدد ساعات التصوير داخل الاستديو للانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية من المسلسل مع الأخذ بجميع الإرشادات الصحية في مواجهة فيروس كورونا.