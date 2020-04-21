شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "العمر" لنانسى عجرم بمسلسل "سكر زيادة" تتجاوز مليون مشاهدة فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة الكبيرة نادية الجندي عن سعادتها لتجاوز عدد مشاهدات أغنية مسلسلها الجديد "سكر زيادة"، العمر التى تقوم بغنائها النجمة اللبنانية نانسى عجرم، أكثر من مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم،وكتبت عبر حسابها بموقع "أنستجرام" :" أغنية العمر نانسي عجرم.. مسلسل #سكر_زيادة ???? تتجاوز مليون مشاهدة في ٢٤ ساعة ".

ويقول مطلع الأغنية ":العُمر عمره ما كان سنين بنعدها.. ‫وتاريخ بنكتبه ع الورق..العُمر رحلة ب حلوها وبمُرها..‫داخلين مع الأيام سبق".

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك فى العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندى وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد .

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و تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.