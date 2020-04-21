شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الفنان جمال عبد الناصر بمناسبة حلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان جمال عبد الناصر، متابعيه من خلال صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث كتب عبد الناصر "بأى حال عدت لنا يا رمضان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان فيقول لهم، جاءكم رمضان ..شهر مبارك .. إفترض عليكم فيه الصيام .. وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وغلت فيه الشياطين .. فيه ليلة خير من ألف شهر ..من حرم منها حرم الخير .. كل سنة وانتم طيبين وربنا يتقبل منكم صالح الأعمال ..وهنيئأ لكم بضيفكم الكريم المبارك .."



جمال عبد الناصر



جمال عبد الناصر





Advertisements

وكان قد احتفل الفنان جمال عبد الناصر، بعيد ميلاده، يوم 7 أبريل، متمنيا فى هذه المناسبة أن يزيح الله الغمة والابتلاء عن الخلق أجمعين، وأن يحفظ مصر وشعبها وينصرنا على أعداء الدين.

وقال عبد الناصر، عبر حسابه على انستجرام: "وعلى سبيل البهجة النهاردة عيد ميلادى، وعلى سبيل الفرحة النهاردة ليلة النصف من شعبان، ربنا أغفر لنا جميعا وتقبل منا صيامنا وصالح أعمالنا، وعلى سبيل التفاؤل، ربنا يزيح الغمة والابتلاء عن الخلق أجمعين وأحفظ بلادنا وشعوبنا وأنصرنا على أعداء الدين، وعلى سبيل التهنئة.. اللهم بلغنا رمضان سالمين غير منقوصين وكل سنة وأنتم طيبين وبخير".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان جمال عبد الناصر مسلسل "حكايتى" الذى تم عرضه فى موسم دراما رمضان الماضى، من بطولة ياسمين صبرى، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، نهال عنبر، ومسلسل "بلا دليل" مع درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، اسلام جمال، عمر الشناوى، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبى وباقة من النجوم، قصة وسيناريو وحوار إنجى علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.