شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد بعد طرح "خليك فى البيت": كورونا أزمة وهتعدى على خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد سعد أنه تلقى ردود أفعال ايجابية بعد طرح كليب أغنية "خليك فى البيت" قبل يومين، خاصة وأن فكرة الأغنية تتماشى مع الظروق التى نمر بها لافتاً أنه قدمها لحث الناس على البقاء فى منازلهم للوقاية من انتشار فيروس كورونا الخطير، مشيرا أنه لابد أن نتخذ كل الاجراءات الاحترازية وان شاء الله ستزول هذه الأزمة وهتعدى على خير.

وطرح أحمد سعد فيديو كليب "خليك في البيت" وحقق نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية، وشارك في تصوير الكليب عدد كبير من الفنانين ونجوم الرياضة وهم متواجدون في منازلهم منهم شقيقه عمرو سعد وهانى رمزى ومى سليم وعمرو يوسف ومحمود كهربا وعصام الحضرى وأحمد حسن والأطفال جودى أحمد سعد وأحمد أحمد سعد وآخرون .



احمد سعد

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أغنية "خليك فى البيت" من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع طه الحكيم ومن إخراج مصطفى فؤاد، الكليب تم تصويره فى فيلا أحمد سعد وتم عمل الاحترازات الوقائية لفريق التصوير وتقول كلمات الاغنية "خليك فى البيت": الوقت خلاص مش مستحمل تاني استهتار، مستقبل جاي متوقف على حبة إصرار، خليك في البيت وده أحسن ليا وليك، خليك في البيت ده قرار مش بس شعار، خليك في البيت .

وطرح مؤخرا المطرب أحمد سعد أغنية "مين يلومنى" تتر مسلسل الفنان محمد رمضان الجديد "البرنس"، المقرر طرحه ضمن السباق الرمضانى المقبل، وهى من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع عادل حقى وحققت نسب مشاهدة عالية.