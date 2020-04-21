شكرا لقرائتكم خبر عن لؤى يطرح "نفسى أجرب" آخر أغانى ألبومه الجديد..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب لؤى أغنيته الأخيرة "نفسى أجرب "من أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "على خيرة الله"وهى من كلمات طارق درويش وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق.

وتقول كلمات الاغنية " نفسى أجرب الحياة من بعد منك فيها إيه، هلاقى ناس ولا أنت زى ماقلت حد حاندم عليه، عادى حامشى واللى ياما عاملته ليك ده خساره فيك، ان قلت لى مش حاتفرق طب حاتفرق عندى ليه .

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وكان لؤي قد طرح من قبل سبع أغنيات من الألبوم هى "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"ضقت صبرا" من كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع إلهامى دهيمة و"بأذينى" من كلمات احمد معتز وألحان اسلام رفعت وتوزيع موسيقى الهامى دهيمة و"باراشوت" من كلمات احمد معتز وألحان إسلام رفعت وتوزيع موسيقى أحمد عادل و"ركنت المشاعر" من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد مصطفى وتوزيع موسيقى محمود صبرى و"على خيرة الله" كلمات امير طعيمة وألحان محمد غريب وتوزيع أسامة سامى و"ليا فيها " كلمات جمال الخولى وألحان تامر على وتوزيع أحمد عادل.

المطرب لؤى يعود بألبومه الغنائى الجديد، بعد غياب سنوات عن الساحة الغنائية، وتعاون فى الالبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم محمد البدرى، وأحمد البرازيلى، وأمير طعيمة، وغريب، ومحمود أنور، وعمر والمصرى، وإلهامى دهيمة، وأدهم دهيمة، وغيرهم.