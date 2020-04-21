شكرا لقرائتكم خبر عن باقي من الزمن ٣ أيام.. أبطال مسلسل "لما كنا صغيرين" بصورة جديدة من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمود حجازى متابعيه بصورة جديدة من كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين"، مع عدد من نجوم المسلسل منهم ريهام حجاج ونسرين أمين و كريم قاسم و محمود حميدة ومحمود حجازي، والمقررعرضه فى شهر رمضان المقبل على قناتى الحياة و DMC.



لما كنا صفيرين

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وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البروموهات الخاصة بالعمل والذى احتوت على العديد من اللقطات والمشاهد الممتلئة بعناصر التشويق من حب ورومانسية وهجر وخيانة، وظهر فيه كل الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.، كما انتهت النجمة الكبيرة سميرة سعيد مؤخراً من غناء تترات المسلسل المستمر فى التصوير حالياً.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على،