شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلي مع تميم يونس بفيديو من 5 سنين: شوف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمود العسيلي جمهوره بفيديو له مع صديقه تميم يونس بفيديو قديم منذ 5 سنوات، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ويظهر به خلال إجراء لقاء طريف معه، معلقا عليه، "مؤشرات الهبل باينة من زمان.. أنا و تميم من خمس سنين".



العسيلي

وتحدث الفنان محمود العسيلى فى لقاءه على قناة on عن نجاح أغنيه "أنا ابن مصر" وكيفيه تأثرها على المواطنين، قائلا:" أغنية أنا ابن مصر تحدى جامد جدا واستكمال لنجاح أغنيه أنت تقدر، وأنت تقدر حققت نجح كبير جدا بس بصراحه أول ما قريت كلمة " أنا ابن مصر انا ضد الكسر" مؤثرة جدا و هتاخدها عليك وفى انتظار اللى جاى وفى أغنيه مفاجأة في رمضان".

وشارك محمود العسيلى الفنانين حكيم ومحمد شرنوبى ومحمود العسيلى حفل عيد ‏الربيع على قناة ‏DMC، أمس الاثنين بدون جمهور بسبب الظروف التى تمر ‏بها البلاد إثر انتشار جائحة كورونا وتشجيعا من الشركة المتحدة ‏للخدمات الإعلامية للمواطنين للبقاء فى المنزل.‏

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وعلى جانب آخر، لمح الفنان محمود العسيلي عن تعاون قريب مع المطرب بهاء سلطان، بعد نشره لصورة تجمعهما سوياً عن حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "مع ليفل الوحش في الغنا، قريباً بهاء سلطان".

الصورة التي نشرها العسيلي عبر حسابه، تبدو أنها قريبة لتواجد الكثير من العمال والأشخاص خلفهم وهم يرتدون كمامات طبية التزاماً بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.