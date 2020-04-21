شكرا لقرائتكم خبر عن بروب نمبر 1.. محمد رمضان مع شام الذهبى بعيادتها.. ويعلق: ثقة فى الله نجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان جمهوره بفيديو مع شام الذهبى ابنة الفنانة أصالة نصرى، خلال تواجده فى عيادتها المتخصصة فى التجميل، ويرتدي روب يحمل اسمه ورقم 1، عبرحسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :"نهاركم بيضحك.. البرنس.. ثقة فى الله نجاح".



محمد رمضان

و احتفل الفنان محمد رمضان، بوصول عدد مشاهدات أحد مشاهده في مسلسل الأسطورة لـ100 مليون مشاهدة، ليصبح أول مقطع فيديو يحتوى على مشهد درامي يبلغ عدد مشاهداته هذا الرقم.

ونشر رمضان، مقطع الفيديو عبر حسابه بإنستجرام، وكتب "الحمد لله لأول مرة في تاريخ يوتيوب مشهد درامي يتخطى المئة مليون مشاهدة ☝???? مشهد خناقة #رفاعي_الدسوقي

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وانتهى رمضان، من تصوير مسلسل "البرنس" المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، حيث صور المخرج محمد سامى آخر مشاهد العمل قبل 3 أيام، وهو مشهد زفاف محمد رمضان، كما صور الساعات التى سبقت الزفاف عدة مشاهد فى منطقة "الكيت كات" تحديداً داخل إحدى العوامات على النيل، وجمعت المشاهد كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، ورجينا، محمد علاء جمايكا، وآخرين.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.