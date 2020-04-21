شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر ضيفة شرف "النهاية" مع يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت الفنانة سوسن بدر مشاهدها في مسلسل "النهاية" مع النجم يوسف الشريف والذي يتواصل تصويره بشكل يومى مكثف، ومنتظرعرضه على قناة ON في شهر رمضان، حيث تظهر كضيفة شرف خلال عدد من المشاهد، خاصة أن حلقات العمل تشهد ظهورعدد من الفنانين كضيوف شرف.

مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، وعمروعبد الجليل وأحمد وفيق، وناهد السباعى، وسهر الصايغ، ومحمود الليثى، وباسل الزارو، وعبد الرحيم حسن، وذكى فطين عبد الوهاب، ومحمد جمعة، وحسام داغر، وعمر الشناوى، والعمل فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى اطار خيال علمى فى عام 2120.



سوسن بدر

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وفى سياق متصل تواصل سوسن تصوير مشاهدها في مسلسل "ونحب تانى ليه" مع النجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر عرضه على شاشة ON في شهر رمضان، وتجسد فيه دور أم ياسمين ويشارك في بطولة العمل شريف منير وكريم فهمى، أحمد سعيد عبد الغنى، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.

وعرض لسوسن بدر مؤخراً مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" على احدى المنصات الالكترونية عبر الانترنت، وشاركت في بطولته إلى جانب منة شلبى وآسر ياسين وعبد العزيز مخيون وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم وخالد أنور ومى الغيطى، كما تنتظر استئناف تصوير فيلم "مش أنا" مع تامر حسنى وحلا شيحة وماجد الكدوانى والذى توقف بسبب الوقاية من انتشار فيروس كورونا.