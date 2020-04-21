شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة سامح حسين تمنعه من التواصل مع جمهوره على "تيك توك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ثانى فيديوهاته على تطبيق "تيك توك"، للفيديوهات القصيرة، حاول سامح حسين، أن يتواصل مع جمهوره، إلا أن ابنته تدخلت أكثر من مرة، ومنعته من التواصل مع الجمهور.

@sameh_hussien موضوع مهم أوى????????♬ original sound - sameh_hussien

سامح بدأ الفيديو الثانى له على تيك توك قائلا "عاوز اتكلم معاكوا فى موضوع"، وما أن بدأ فى الحديث، حتى قاطعته ابنته قائلة، "بابا.. قوم اعملى ساندوتش علشان أنا جعانة اوي وماما بتساعدنى فى البحث بتاعى"، فعاد سامح حسين إلى جمهوره قائلا، "معلش يا جماعة خليكوا قاعدين ثانية وراجع"، وعاد سامح ممسكا بساندوتش وقال، "وحشتونى"، ثم قاطعته ابنته للمرة الثانية، وهى تطلب منه "شاى"، وقطع الفيديو وعاد للمرة الثالثة، قبل أن تقاطعه ابنته للمرة الثالثة.



سامح حسين على تيك توك



سامح حسين فى فيديو تيك توك



سامح حسين

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وكان سامح حسين، قد انضم إلى قائمة النجوم الذين انضموا مؤخرا إلى تطبيق "تيك توك"، أحد أشهر تطبيقات الفيديوهات القصيرة عالميا الآن، وبحسه الكوميدى والساخر، شارك جمهوره الفيديو الأول والذى يشير فيه إلى بدايته على التطبيق.

وحاول سامح حسين، اختيار "فلتر" مناسب لظهوره الأول، ولكنه فشل، حيث اختار فلتر الكهل، ثم الطفل، ثم فلتر يغير من ملامح الوجه، ثم فلتر النظارة السوداء والذقن.

وقال سامح حسين، "مساء الخير .. ايه ده أنا كبرت كده ليه .. لا يا جماعة ولا فلتر عاجبنى.. أنا مش فاهم حاجة عموما لحد ما أفهم أنا طالعلكوا علشان أقولكوا أن ده الأكاونت بتاعى على تيك توك".

واستغل سامح حسين، العزل المنزلى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى ممارسة لعبة تنس الطاولة "بينج بونج" فى منزله، ولكن بطريقة كوميدية، ونشر الفنان الكوميدى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال مباراته الخاصة للعبة "البينج بوج" داخل المنزل.