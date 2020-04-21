شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..هكذا تدلل كريستي تيجن نفسها خلال تواجدها بالحظر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم أن النجمة العالمية كريستي تيجن تقضي طوال يومها في الاهتمام بطفليها " لونا " ذات الأربع سنوات ومايلي البالغ من العمر عاما واحدا، تسعي تيجن أيضا باستمرار إلي تدليل نفسها والاهتمام ببشرتها وجسدها خلال تواجدها بالحجرالمنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " covid19 " وهوما تظهره كريستي دائما عبرصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير"انستجرام" والتي تضم أكثر من 29.2 مليون شخص .

ظهرت كريستي تيجن البالغة من العمر ( 34 عاما ) بمقطع فيديو قصير نشرته علي " Instagram Story " كان تضع تيجن " قناع للعناية بالبشرة " و كانت تجلس علي الاريكة بمنزلها الموجود في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ، كما ظهر معها ابنها " مايلز " الذي ظل يلاحق عدسة كاميرا ، وكانت تيجن زوجه المغني العالمي جون ليجاند ترتدي في الفيديو " بيجاما " floral من الحرير و اختارت ان تكون تصفيفه شعرها بسيطة .

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يذكر أن كريستي تيجن ظهرت مؤخرا مع زوجها النجم جون ليجاند و ذلك في حفل " One World " الذي شارك فيه عدد هائل من نجوم العالم ومن أبرزهم السير بول مكارتني والنجمة العالمية تايلور سويفت و السير التون جون كما شاركت أيضا النجمة العالمية ليزو وسيلين ديون وجون ليجاند وسام سميث وغيرهم .



كريستي تيجن (1)