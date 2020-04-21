شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تشارك متبابعيها بتتر أغنية المسلسل الإذاعي "بليز يا إنجليز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة بشرى، متابعيها بأغنيه تتر المسلسل الإذاعي " بليز يا إنجليز"، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" أغنية تتر بليز يا إنجليز غناء أحمد عز و بشرى، والعمل تأليف ايمن سلامه وإخراج على مصيلحى وبطولة أحمد عز لطفى لبيب وليلى عز العرب ويذاع على راديو مصر88.7 فى رمضان كل عام وانتم بخير".

ومن جانب آخر تستأنف بشرى تصوير مشاهدها في مسلسل "القمر في أخر الدنيا" الذى تخوض به السباق الرمضاني علي الشاشة الصغيرة، تجسد بشرى دورأم لولدين، وتدورأحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، بجانب الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف ومن إخراج تامر حمزة.

وكانت أخر مشاركات الفنانة بشرى في الدراما مسلسل "عوالم خفية" أمام الزعيم عادل إمام، ورانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، اسامة عباس، هبة مجدى، طارق صبرى وأخرون، إخراج رامى إمام.

Advertisements

وفى سياق آخر تم تأجيل مسلسل أحمد عز الجديد "هجمة مرتدة" من العرض فى السباق الرمضانى المقبل، لضيق الوقت وأزمة فيروس كورونا وغلق الطيران، حيث كان هناك الكثير من المشاهد فى المسلسل يتم تصويرها خارج مصر لذلك قرر صناع العمل تأجيله للعام المقبل.

مسلسل "هجمة مرتدة" من إنتاج شركة سينرجى وتأليف باهر دويدار ويتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولته الى جانب أحمد عز وهند صبرى كلا من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.

يذكر أن أحمد عز ينتظر طرح فيلمه الجديد "العارف" بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث كان مخطط له العرض فى موسم عيد الفطر المقبل، الا أن استمرار إغلاق دورالعرض يمكن أن يحول دون ذلك