شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى وجدان تكشف عن 3 أعمال قريبة لقلبها..وتؤكد:"غيروا في حياتى المهنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة إنجى وجدان، عن أكثر أعمال قريبه لقلبها وغيرت حياتها المهنية، حيث شاركت جمهورها بوسترات 3 من أعمالها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت إنجى قائلة:" أكتر أعمال قريبة لقلبي أول مسلسل ليا تامروشوقية و أول فيلم ليا اتش دبور وأول مسلسل بطولتي طلعت روحي بحب طبعا باقي اعمالي لكن دول اقرب حاجة لقلبي و الي غيروا في حياتي المهنية".

وتحضر الفنانة انجى وجدان للجزء الثانى من مسلسل "طلعت روحى"، بعد نجاح الجزء الأول، وبدء مؤلف العمل شريف بدر الدين في كتابة الحلقات الأولى للبدء في تصويره بعد شهر رمضان المقبل، ويتم التعاقد مع نفس الأبطال الرئيسين بالإضافة إلى نجوم جدد ولم يتم الاتفاق والاستقرار عليهم حتى الأن للمشاركة في المسلسل.

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ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل من خلال فكرة افتراضية كيف تجبر الظروف إنسانا على التعايش مع ظروف أخرى بعيدا عن ظروفه وعمله ويتأقلم معها، والعمل مأخوذ عن تيمة أمريكية تدور أحداثها حول شخصين تنشأ بينهما قصة حب، ولا تجمع بينهما أى خصائص مشتركة.

يشار إلى إن مسلسل "طلعت روحي" حقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية، وبطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم إنجي وجدان ونيكولا معوض وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وهبة عبد العزيز وتامر فرج ودنيا ماهر وحمدي عباس وصفاء الطوخي وأنعام سالوسة، وتأليف وائل حمدي وشريف بدر الدين، وإخراج رامي رزق الله.