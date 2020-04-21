شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة وعصام السقا ينتهيان من مشاهد كمين البرث فى"الاختيار".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم أمير كرارة والفنان عصام السقا من تصويرالمشاهد الخاصة بـ"كمين البرث" فى مسلسل "الاختيار"، حيث يعد يعد من أهم المواقع التصويرية فى العمل، وتم التحضير لهذه المشاهد مدة كبيرة حيث تم بناؤه في صحراء أكتوبر، وترجع أهمية موقع البرث الجغرافية إلى أنه النقطة التى تربط بين وسط سيناء من جهة، ورفح والشيخ زويد من جهة أخرى.

وتدور أحداث مسلسل "الاختيار "حول حياة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي، حيث يتناول المسلسل جزءا من حياته الشخصية وكذلك مدى تفانيه في حياته العسكرية والمهنية، وأيضا مواقفه المؤثرة فى ردع الإرهابيين وكف أذاهم ، إلى أن استشهد أثناء التصدى لهجومهم.

المسلسل من إنتاج شركة سينرچي للإنتاج الفني، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، عابد عناني، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، أحمد وفيق، دينا فؤاد ومجموعة من ضيوف الشرف.

وانتهى مؤخرا عصام السقا من تصوير دوره في مسلسل "فرصة ثانية" والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل ومن بطولة دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى . Advertisements

وشارك الفنان الشاب عصام السقا فى الماراثون الرمضانى الماضى بـ3 مسلسلات هم "كلبش 3" للنجم أمير كرارة مع النجم أمير كرارة، و"أبو جبل" مع النجم مصطى شعبان، كما شارك ضيف شرف فى مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين.



عصام السقا عصام السقا

أمير كرارة وعصام السقا أمير كرارة وعصام السقا

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