- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، "بهرة" شقيقة الفنانة نهال عنبر، والتي رحلت عن عالمنا منذ أيام.
وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت شقيقة الفنانة الأخت العزيزة نهال عنبر، نسألكم الدعاء، اللهم اجعل مثواها الجنة".
وكانت شقيقة الفنانة نهال عنبر، قد رحلت عن عالمنا يوم الأحد الماضي، بعد تعرضها لأزمة صحية، ودفنت بمقابر الأسرة بطريق الواحات.
من ناحية أخرى، تشارك الفنانة نهال عنبر في بطولة مسلسل "فرصة تانية"، وهو من بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، ومن إخراج مرقس عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تنعى شقيقة نهال عنبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.