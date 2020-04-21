فيديو| أحمد فهمي يتناول وجبة "الرنجة والفسيخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بمقطع فيديو، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر فهمي في الفيديو وهو يتناول وجبة "الفسيخ والرنجة مع الخبز والبصل"، من داخل حديقة منزله. ويشارك أحمد فهمي في دراما رمضان المقبل بمسلسل "رجالة البيت" ويتعاون في البطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وعدد من الفنانين.

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