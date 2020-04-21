الوز الكبير.. كريم عفيفي يهنئ ويزو بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: حرص الفنان كريم عفيفي على تهنئة الفنانة دينا محسن (ويزو)، بعيد ميلادها ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه بـ"إنستجرام". وعلق "عفيفي"، على الصورة قائلًا: "الوز الكبير حبيبتي كل سنة وانتي طيبة وبخير وصحة ونجاح يا وزة الناس". Advertisements وتشارك "ويزو"، في الموسم الرمضاني بمسلسل "رجالة البيت"، والذي تشارك في بطولته كل من أحمد فهمي وأكرم حسني. المسلسل تدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة تتناسب مع طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمي وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة ويزو وعارفة عبد الرسول ولطفي لبيب، والمسلسل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

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