نور اللبنانية تشارك جمهورها صور جديدة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

شاركت الفنانة اللبنانية "نور"، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صور جديدة لها، ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة وبسيطة.

وعلقت "نور"، على الصور قائلة: "استمر في البحث عن مصدر انبعاث الضوء".

وانتهت نور، مؤخرًا، من تصوير مشاهدها في مسلسل "البرنس" المقرر عرضه في رمضان 2020، ويشاركها البطولة كل من محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.

وكان آخر أعمال الفنانة نور مسلسل "رحيم" الذي عرض في موسم رمضان 2018، وشارك في بطولته ياسر جلال ومحمد رياض ودينا وصبري فواز.