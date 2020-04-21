محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:
شاركت الفنانة اللبنانية "نور"، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صور جديدة لها، ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة وبسيطة.
وعلقت "نور"، على الصور قائلة: "استمر في البحث عن مصدر انبعاث الضوء".
وانتهت نور، مؤخرًا، من تصوير مشاهدها في مسلسل "البرنس" المقرر عرضه في رمضان 2020، ويشاركها البطولة كل من محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد علاء، ومحمد حاتم، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
وكان آخر أعمال الفنانة نور مسلسل "رحيم" الذي عرض في موسم رمضان 2018، وشارك في بطولته ياسر جلال ومحمد رياض ودينا وصبري فواز.
كانت هذه تفاصيل خبر نور اللبنانية تشارك جمهورها صور جديدة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.