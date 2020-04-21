أصالة تعلق على حفلها في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علقت الفنانة السورية أصالة، عن حفلها "أون لاين"، المقرر أن تُحييه غد الأربعاء في تمام الساعة الـ 9 مساءً، "أونلاين"، عبر حساب قناة "روتانا" على فيسبوك.

وقالت أصالة: "لأن شهر رمضان الكريم القادم مُختلفة ظروفه، والتقارب ليس كما كان، وكما اعتدنا عليه في السنين التي مضت، أحببت أن أحتفل معكم يوم الأربعاء القادم، كل عام وأنتمّ بخير وعوائلكم بخير، وصحة وعافية وطمأنينة وسلام".

وتحيي أصالة غد الأربعاء أمسية رمضانية تتضمن أدعية ومدائح وذكريات ومعاني الشهر الفضيل ‏عبر البث المباشر لحساب "روتانا".

جدير بالذكر أن أصالة شاركت الجمهور الفترة الماضية بفيديوهات تكشف، من خلالها كيف تقضي وقتها مع أسرتها، مؤكدة أن فترة التواجد بالمنزل ستمنح الجميع فرصة لخلق ذكريات جيدة مع الأسرة، طالبة من الجمهور أن يستغل هذه الفترة.