خاص| إعادة تصوير 27 مشهدا في "سلطانة المعز" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علم الخليج 365، أن الفنان أحمد ماجد، حل بديلا للفنان محمد حاتم، في مسلسل "سلطانة المعز".

المخرج محمد بكير قرر أن يحل "ماجد" بديلا لـ"حاتم" بعدما سافر الأخير لفرنسا ولم يتمكن من العودة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، التي تعاني منها معظم دول العالم الآن.

محمد حاتم كان يجسد شخصية شقيق غادة عبدالرازق، وصور 27 مشهد من مشاهد المسلسل، واضطر المخرج لإعادة تصوير هذه المشاهد مرة أخرى.

مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، حسن حسني، محمود عبدالمغني، شريف إدريس، دينا، محمد لطفي، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.