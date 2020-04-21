مصطفى شعبان: "أول رمضان من 8 سنين ماعنديش مسلسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هنأ الفنان مصطفى شعبان، جمهوره، بحلول شهر رمضان الكريم، من خلال حسابه بموقع إنستجرام، ونشر صورة له، علق عليها: "كل سنة وإنتو طيبين ورمضان كريم علينا إن شاء الله".

وعبر حسابه بـ"تويتر"، غرد قائلا: "رمضان كريم عليكم وعلينا كلنا إن شاء الله ربنا يتقبل منا صالح الأعمال ويلطف بينا وببلدنا والإنسانية كلها".

وأضاف: "ده يمكن أول رمضان من ٨ سنين ماعنديش مسلسل، رمضان بالنسبة ليا هايكون عبادة ومتابعة بعض الأعمال الدرامية ونتناقش فيها، وانتوا رمضانكو إزاي؟.

وخرج مصطفى شعبان بشكل رسمي من المنافسة هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذ عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس، والمسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل.