فيديو.. رامي صبري يكشف عن أغنية مسلسل "فرصة تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشف المطرب رامي صبري عن مقطع من أغنية "غريب الحب"، التي يغنيها كتتر مسلسل "فرصة تانية" المقرر عرضه رمضان المقبل 2020، على قنوات ON و DMC و CBC.
ونشر "رامي" مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "غريب الحب، أغنية مسلسل فرصة تانية، في رمضان".
مسلسل "فرصة ثانية" إنتاج شركة سينرجي ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل، ومن بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، أحمد الشامي، هبة مجدي، آيتن عامر .
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