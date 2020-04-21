حلا شيحة: أتعرض لمضايقات ولهذا السبب عُدت للفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
قالت الفنانة حلا شيحة إنها تتعرض لمضايقات منذ قرار عودتها من الاعتزال، ودائمًا ما تشعر أن هناك من يصدرون طاقة سلبية لها.
وأضافت "حلا"، خلال مداخلتها مع برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "أنا اتعرضت لمضايقات من وقت رجوعي لحد دلوقتي وفي ناس بتدخل تشتم ومعتقدش إن ده مش الجمهور، وبحس إن في ناس بتدخل تضايق الفنان، غصب عني بضايق من بعض التعليقات على "إنستجرام".
وأضافت: "في جزء كبير جدا من الناس كان معايا واستقبلوا عودتي بترحيب وناس تانية عندها الطاقة السلبية أكبر بكتير من الكلام الإيجابي".
وتابعت: "أنا رجعت لإني بحب الفن، جوايا حتة فنية، بحب كل حاجة ليها علاقة بالفن".
وعن فترة اعتزالها، قالت: "أنا كنت محتاجة الفترة دي كان نفسي اخلف وأعمل بيت وأسرة، دي محطات في الحياة وأنا حسيت إني محتاجة تغيير في حياتي"، مضيفة: "حلو إن البني آدم يدور على الحاجة اللي تسعده وأنا مع كل مرحلة بتطور".
وتشارك حلا شيحة في مسلسل "خيانة عهد"، مع الفنانة يسرا، والمقرر عرضه في رمضان 2020.
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