تراند اليوم : فيفي عبده تقاضي رامز جلال :« مبقتش اسمع كويس من كثرة التعذيب»

أعلنت الفنانة المصرية فيفي عبده، انها ستقاضي الفنان رامز جلال، بسبب برنامج المقالب الذي يقدمه في رمضان، حيث كانت إحدى ضحاياه هذا العام.
وعبرت فيفي عبده عن استيائها من المقلب، خلال إطلالة مع الجمهور عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، مؤكدة أنها سترفع قضية على الفنان المصري رامز جلال.
وقالت: "هرفع قضية على رامز جلال، دا مجنون، مجنون رسمي بجد، أنا مبقتش اسمع كويس، اتكهربت كتير جدا، وكان لازم أقول بحبك يا رامز على كرسي الاعتراف عشان متكهربش، أنا مبقيتش عارفه اسمع كويس زي الأول، دا كإنه بينتقم مني".
وظهرت فيفي عبده في البرومو الذي طرحته قناة "mbc مصر"، الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، وهي تصرخ بصوت عال من شدة الوجع والخوف، بالإضافة إلى العديد من الفنانين، وتقدم البرنامج مع رامز الفنانة أروى جودة.
كما تقدم فيفي عبده برنامج مقالب أيضًا في هذا الموسم يحمل اسم "خلي بالك من فيفي"، يبدأ عرض أولى حلقاته، اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء، عبر شاشة قناة "mbc مصر"، وتشاركها المقلب الفنانة المغربية زينب عبيد.