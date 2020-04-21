الأربعاء .. جلسة رمضانية تجمع أصالة بجمهورها

أعلنت الفنانة أصالة، عن جلسة رمضانية بينها وبين جمهورها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت أصالة صورة دعائية للحفل وعلت عليها قائلة:"لأنّ شهر رمضان الكريم القادم مُختلفة ظروفه .. والتّقارب ليس كما كان وكما

اعتدنا عليه في السنين الّتي مضت .. أحببت أنّ أحتفل معكم يوم الأربعاء القادم .. كلّ عام وأنتمّ بخير وعوائلكم بخير .. وصحة وعافيه وطمأنينه وسلام"، ويتم إذاعتها مساء غد الأربعاء في تمام الساعة الـ 9 .

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وفي نفس الياق خرجت أصالة لجمهورها في بث مباشر مع جمهورها بمشاركة الفنانة أسما لمنور، يوم الأاحد الماضي، وحاز على نسبة متابعة كبيرة من جمهورهما،وكانت آخر أغنياتها"شامخ" والتي طرحتها على قناتها الرسمية عبر موقع الفيجيوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 12 مليون مشاهدة.