موعد وتفاصيل خلي بالك من فيفي ويحدث في مصر على mbc مصر

تنطلق أولى حلقات البرنامج الكوميدي «خلي بالك من فيفي»، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، التي تقدمه الفنانة فيفي عبده عبر قناة mbc مصر. عبده عبر قناة mbc مصر. فيما يحتفظ الإعلامي شريف عامر، بموعد بث برنامجه "يحدث في مصر"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً. "يحدث في مصر"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً. يشار إلى أن "يحدث في مصر" قراءة مختلفة وتحليل عميق للأخبار والقضايا والأحداث السياسية في الشارع المصري.



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