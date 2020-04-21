الخميس.. حفل للمطربة الأردنية مكادي نحاس أونلاين



تقدم الفنانة الأردنية مكادى نحاس أول حفلاتها الغنائية الأونلاين، بالتعاون مع أوبرا دبى، فى بث حى ومباشر عبر صفحة الأوبرا على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فى السادسة مساء الخميس المقبل.

تأتى هذه الإطلالة ضمن مبادرة أوبرا دبى الفنية بتقديم جرعات موسيقية مكثفة ومختلفة المذاقات على مستوى العالم العربى لرى عطش الجمهور لسماع الموسيقى الحية ومذاق الحفلات اللايف، وسط الأزمة العالمية التى يعيشها الجميع حاليًا، كما تقدم المبادرة رسالة توعية جماهيرية عبر الموسيقى حول أهمية البقاء فى المنازل، والالتزام بالحجر الصحى لمواجهة تفشى وباء

وتمتد رحلة مكادى نحاس الفنية لأكثر من عشرين سنة، نتاجها خمسة ألبومات، أولها "كان ياما كان" الذى خاضت خلاله مغامرة التغنى باللهجة العراقية فى مطلع الألفينات، وأتبعته بألبوم "خلخال" غاصت به فى عوالم موسيقى بلاد الشام من لبنان والأردن وسوريا وجسدت فيه رؤية مشروعها الموسيقى كملحنة وكاتبة أغانى، ومن بعدها غنت للأطفال ألبومها الثالث "جوا الأحلام"، ومن ثم اختتمت مشوار ألبوماتها مع "نور" برفقة مقام للإنتاج، منذ 6 سنوات، وتجهز حاليًا لإطلاق ألبومها الجديد. لسماع الموسيقى الحية ومذاق الحفلات اللايف، وسط الأزمة العالمية التى يعيشها الجميع حاليًا، كما تقدم المبادرة رسالة توعية جماهيرية عبر الموسيقى حول أهمية البقاء فى المنازل، والالتزام بالحجر الصحى لمواجهة تفشى وباء كورونا وتمتد رحلة مكادى نحاس الفنية لأكثر من عشرين سنة، نتاجها خمسة ألبومات، أولها "كان ياما كان" الذى خاضت خلاله مغامرة التغنى باللهجة العراقية فى مطلع الألفينات، وأتبعته بألبوم "خلخال" غاصت به فى عوالم موسيقى بلاد الشام من لبنان والأردن وسوريا وجسدت فيه رؤية مشروعها الموسيقى كملحنة وكاتبة أغانى، ومن بعدها غنت للأطفال ألبومها الثالث "جوا الأحلام"، ومن ثم اختتمت مشوار ألبوماتها مع "نور" برفقة مقام للإنتاج، منذ 6 سنوات، وتجهز حاليًا لإطلاق ألبومها الجديد.

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