التهامى والإخوة أبو شعر ضمن عروض وزارة الثقافة الرمضانية

استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم وضمن عروض المبادرة الإليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين إيديك تبث وزارة الثقافة فى التاسعة مساء الأربعاء 22 ابريل على قناتها باليوتيوب حفلاً للمنشد الشيخ ياسين التهامى حيث يقدم مختارات من أشهر المدائح والتواشيح التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشاراً واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة .

ويليه حفلاً لفرقة الإخوة أبو شعر السورية للإنشاد الصوفى يضم مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الدينية التي تعتمد على مقامات الموسيقى العربية منها حث الراكب ، أهلًا وسهلًا بالنبي ، الحبيب عرفتوا ، الحمد لله والشكر لله ، الحجرة ، البردة ، القلب يعشق كل جميل ، إلى

أسيادي ردوني ، ألفين صلاة على زعيم الوجود ، ألا بالله نظرة ، ما لنا مولى سوى الله .ويعقب ذلك أوبريت البيت الكبير والذى يوجه دعوة للعمل ونشر التسلمح والقيم السامية فكرة وألحان ومشاركة فى الأداء الدكتور أحمد الكحلاوى ، تأليف وأشعار سراج عبد القادر ومن إخراج محمد سليم وبطولة أحمد ماهر ، بثينة رشوان ، أشرف طلبة ، عصام شكرى واستعراضات مصطفى محسن .