ردود فعل كبيرة لمحاضرات وورش المسرح اون لاين

حقق ملتقى محاضرات وورش المسرح اون لاين والذى نظمته مؤسسة س للثقافة والابداع نجاحا كبيرا وردود فعل ونسبة مشاهدة جيدة على مدى 6 ايام مدة الملتقى الذى اقيم فى الفترة من 15 : 20 ابريل الحالى.
واكد المتدربين فى تعليقاتهم اون لاين ان المحاضرات والورش استفادوا منها بشكل كبير خاصة التواصل والمناقشات التى تمت بينهم وبين المدربين الذين اجابوا عن اسئلتهم بشكل توضيحى وكأنهم فى قاعات الورش والمحاضراتعقب كل محاضرة .
ومن جانبه قال هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المؤسسة : "ان المرحلة الاولى من الملتقى حقق اهدافه من حيث ردود الفعل والتواصل الكبير بين المدربين والمتدربيين وهو ما جعل المتدربيين يطالبون باستمرار الورش لفترات طويلة وتنظيمها ايضا فى باقى مجالات المسرح .
والتسويق المسرحى للمخرج د. جمال ياقوت استاذ المسرح بجامعة الاسكندرية والتأليف المسرحى للكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومى للثقافة الطفل . والاضاءة لمهندس الديكور حازم شبل وايضا مسرح الشارع للمخرج العراقى د. بشار العليوى .
واضاف :"ان المرحلة الاولى تضمنت محاضرات وورش فى الانتاج
يذكر ان ملتقى محاضرات وورش المسرح اون لاين والذى تنظمه مؤسسة س للثقافة والابداع هو الاول من نوعه فى اطار توجيهات السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بخصوص ازمة فيروس كورونا – كوفيد 19 - عقب النجاح الكبير الذى حققته الدورة الاولى من مهرجان المسرح العالمى اون لاين .
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