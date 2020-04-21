هكذا يمضي إنريكيه إغليسياس وقته في الحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - قام النجم العالمي ​إنريكيه إغليسياس​ بنشر مقطع فيديو طريف وهو يلعب مع طفليه، حيث كشف من خلال ذلك كيف يمضي وقته في الحجر المنزلي مع طفليه التوأم نيكولاس ولوسي اللذين ولدا عام 2017.

ولاقى الفيديو استحساناً كبيراً من قبل المتابعين.

تجدر الإشارة أن إنريكيه إغليسياس المغني الإسباني وحبيبته لاعبة التنس الروسية السابقة ​آنا كورنيكوفا​ كانا إستقبلا طفلتهما ماري وهي الثالثة لهما في 30 كانون الثاني/يناير 2020.

ولم يتم عقد قران إغليسياس وكورنيكوفا حتى الآن، على الرغم من أن علاقتهما دامت طويلاً وتخطت الـ17 عاماً.

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