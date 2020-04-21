ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان ​وائل جسار​ عن أوبريت "إنت أقوى" الذي شارك به قائلا: "اتصل بي الدكتور وليد مصطفى وعرض علي المشاركة بأوبريت وطبعا رحبت بالفكرة فورا لان موضوع الاغنية انساني بحت والانتاج الذي تحصده سيعود للمصابين بالكورونا وللمستفشيات وتأمين الأدوات الطبية .

وعن توجهها لمصر قال: " ذلك لانهم يدعمون اهل بلدهم كما نحن ندعم بلدنا كل شخص على طريقته الخاصة".

ورسالة من وائل جسار الى المحبطين من الوضع الحالي: "اقول لكل المحبطين من هذا الوقت انها غيمة وستمر بسلام، لنبقي املنا موجود بالغد واشكر كل من التزم بلنان بالحجر الصحي لاننا تخطينا الصعاب وعلينا المزيد من الصبر".

وقد شارك في الأوبريت الفنان المصري محمد منير، الفنان المصري تامر حسني، الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان التونسي صابر الرباعي، الفنان اللبناني وائل جسار، والفنانة اللبنانية كارول سماحة، بالإضافة الى ظهور خاص للممثلة المصرية يسرا، الممثلة المصرية لبلبة، الممثلة المصرية عبير صبري، والممثل المصري ماجد المصري.

الأوبريت من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، والكليب من إخراج طارق العريان.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- وائل جسار يتحدث عن "إنت أقوى" ويعلق: "ستمر بسلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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