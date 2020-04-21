فنانات تعرضن للاختطاف وواحدة منهن اجبرت على إلتقاط الصور وهي عارية- بالتفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت بعض الفنانات لحوادث خطف لتصفية حسابات أو للابتزاز، فكانت بسبب شهرتهن التي تجذب العصابات لهن تارة، وانتقام منافساتهن منهن تارة أخرى، ووقتها لم يشفع لهن بريق الشهرة من مواجهة ذلك القدر، الذي كان على وشك أن يودي بحياتهن.

وإليكم قصص بعض الفنانات اللواتي تعرضن لحوادث خطف.

​سلاف فواخرجي​

تعرضت الممثلة سلاف فواخرجي للخطف من قبل خادمتها التي كانت تنوي تسليمها للجيش الحر في سوريا بسبب مواقف سلاف المؤيدة للنظام السوري. واستندت فواخرجي على عدة دلائل في اتهامها للخادمة، وأهمها أنها عثرت على جهاز اتصال متطور جدًا في حوزتها، إضافة إلى مبلغ كبير من الدولارات، مؤكدة أنها كانت تدبر لاختطافها لصالح الجيش الحر، وخصوصاً أن أبناء أعمام الخادمة ينتمون للجيش الحر، الذي تأسس في سوريا على خلفية الأحداث الدامية ليقاتل ضد الجيش السوري النظامي.

منار

فجرت الفنانة اللبنانية منار قنبلة من العيار الثقيل بعد إعلانها في بيان رسمي بمؤتمر صحفي عقدته في بيروت، اختطافها وهي برفقة مدير أعمالها وتشويه وجهها بماء حارق وإجبارها تحت تهديد السلاح على خلع ملابسها وتصويرها عارية.

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شمس

أثناء لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساءً" كشفت الفنانة الكويتية شمس عن تعرضها لمحاولة اختطاف من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي، قائلة: "جاء الشخص الذي أراد اختطافي وسألني أبوكي فين فقلت له أنا يتيمة"، فقال لي: "لي لقاء مع أبوكي في المنام"، وقال لشخص آخر: "لا تؤذيها لأنها يتيمة.. وحرام إنك تضرها.. وعلشان كده بقولك اركبي الطائرة ومترجعيش البلد دي تاني".

​إيمان سلامة​

تعرضت الممثلة إيمان سلامة لمحاولة اعتداء من قِبل 6 أشخاص مجهولين مستقلين "توك توك" وقاموا بتكسير زجاج سيارتها الخلفي إلا أن السائق تمكن من الهرب وأصيبت الممثلة وتم نقلها إلى المستشفى.

​مايا دياب​

روت الفنانة اللبنانية مايا دياب ولأول مرة تفاصيل خطفها خلال لقائها مع الإعلامية هالة سرحان، قائلة إنها كانت تقل رفيقها إلى منزله بسيارتها وأثناء عودتها تفاجأت بسيارتين فيهما شباب يلاحقونها، فحاولت أن تدعهم يمرون لكنهم أوقفوها وقاموا بإختطافها بسيارتها وهددوها بالقتل بالمسدس، واكتشفت بعدها أن واحداً من الرجال كان زعيم عصابة وعلى خصره حزام ناسف، وبعد تسع ساعات وجدت نفسها على طريق طويل مليء بالسيارات ولا تزال حتى اليوم لا تدري لماذا تركها الخاطفون وما كان سبب اختطافها.

