ماريا كيري تُفجّر مفاجأة..وما علاقة مايكل جاكسون؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية ​ماريا كيري​ ان لديها أغنية لم تطرحها من قبل مع النجم العالمي الراحل ​مايكل جاكسون​، ما اثار جدلا كبيرا بين الجمهور، الا ان ماريا لم تكشف عن اذا كانت ستطرحها في الفترة المقبلة وعن سبب عدم اصدارها لغاية الآن.

الجدير ذكره انه تم بيع القفاز الأبيض الشهير المرصّع بأحجار الكريستال لمايكل جاكسون، في مزاد علني في ولاية تكساس بمبلغ يعادل 171 ألف دولار.

وتلقى المشتري المجهول، رسالة تؤكد أنه تم التبرع بالقفاز لليونيسيف في عام 1998 إلى جانب ظرف من شركة إنتاج ”أم جي جي“ التي أسسها جاكسون، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا صن".

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