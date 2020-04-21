ميرنا وليد - بيروت - قام الفنان المصري ​عمرو دياب​ بنشر مقطعا جديدا من الموسيقى التصويرية لمسلسل "لعبة النسيان" الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني، والذي سوف يعرض في رمضان 2020.

ويأتي ذلك بعد أن كان عمرو دياب قد نشر المقطع الأول من موسيقى تتر "لعبة النسيان".

وبحسب المعلومات التي انتشرت فإن عمرو دياب يشرف ويشارك في وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل.

مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني ويشاركها في البطولة أحمد داود، وإنجي المقدم، ومحمود قابيل، وروزالين البيه، وعلي قاسم، ورجاء الجداوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يضيف المزيد من التشويق الى الجمهور بعمله مع دينا الشربيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.