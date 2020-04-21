فيفي عبده تستبق عرض حلقتها ببرنامج رامز جلال الجديد وتقاضيه!!

ميرنا وليد - بيروت - إستبقت الراقصة المصرية ​فيفي عبده​ عرض حلقتها في الموسم الجديد من برنامج المقالب الذي يقدمه الممثل المصري ​رامز جلال​ كل عام في ​رمضان​، والذي يحمل هذه السنة عنوان " ​رامز مجنون رسمي​ "، إذ قالت أنها ستقاضيه لأنه تسبب لها بمشاكل صحية.

وجاء كلام عبده هذا خلال بث مباشر لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إذ قالت:"رامز جلال تسبب لها في مشكلة بأذنها وهي ضعف في السمع" مضيفة: "رامز ده مجنون فعلًا وأنا مش هسيبه وهرفع عليه قضية عشان أنا اتكهربت كتير جدًا وده أثر عليا".

وتابعت:"من الكهرباء حسيت إن ضوافري خرجت من إيدي، وده كله عشان لازم أقوله بحبك يا رامز وأنا على كرسي الاعتراف في البرنامج، عشان متكهربش أو يوقف كهربا، أنا مبقيتش عارفة أسمع كويس زي الأول، رامز بجد كأنه بينتقم ومش عارفة أقول إيه".

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