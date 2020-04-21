حبيب أصلي آنفر يخونها مع عارضة أزياء متحولة جنسياً وهذه ردة فعلها

ميرنا وليد - بيروت - صدمة كبيرة عاشتها الممثلة التركية ​أصلي آنفر​ بعد إنتشار أخبار عن قيام حبيبها لاعب كرة السلة المعتزل ​كرم تونتشري​ بخيانتها مع إحدى عارضات الأزياء التركيات والمتحولة جنسياً ​بيرين جوناي​.

وجاء ذلك بعد أن قامت الأخيرة بنشر محادثة جمعتها بكرم، لتؤكد من خلالها خيانة الأخير للفنانة التركية، كردٍ فعلٍ على أخبار العلاقة ونوع من الإعلان عن أنها هي تتعرض للخيانة أيضًا من قبل لاعب كرة السلة السابق.

والمفاجأة أنه بحسب الأخبار التي تمّ تداولها، فإن جوناي ليست الوحيدة التي كان يراسلها كرمبل كان هناك غيرها الكثيرات؛ إذ قامت أكثر من واحدة بنشر محادثاتٍ تجمع بين كرم وبينهن؛ ما دفع أصلي لاتخاذ قرارها بالانفصال.



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