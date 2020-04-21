محمد الشرنوبي يكشف مصير زفافه بعد أزمة إنتشار فيروس كورونا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري ​محمد الشرنوبي​ مصير الإحتفال بزفافه على خطيبته ​راندا رياض​ والذي كان من المقرر إقامته الشهر المقبل، مشيراً إلى أنه تمّ تأجيله إلى أجل غير مسمى بسبب أزمة إنتشار ​فيروس كورونا​.

ومن ناحية أخرى، أعرب الشرنوبي خلال لقاء له ضمن برنامج on set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي، علي قناة ON، عن حبه الشديد لمحمد صلاح لاعب فريق ليفربول ومنتخب مصر، موضحا أنه رقم 11 يذكره بمحمد صلاح دوما، قائلا: "أنا من عشاقه وأفتخر به كونه مصريا فأصبح مثله مثل الأهرامات عند الغرب".

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