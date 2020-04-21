وائل كفوري: "يا ضيعانك يا لبنان"

ميرنا وليد - بيروت - تأسف الفنان ​وائل كفوري​ على الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعيشه لبنان حاليا وعلق على طريقته: " رزقالله . . . كانـو يـقولو بلادي من أحلى البلدان راحِـت . . إيّـام الّـلـولـو يـا ضـيعـانَك يـا لبـنـان".

يذكر أن وائل دائما ما يعمل على دعم بعض المؤسسات في لبنان فكان منذ اسابيع قد تبرع بمبلغ قدره 15 مليون ليرة لبنانية لصالح الصليب الاحمر اللبناني خلال حلقة ضمن برنامج "صار الوقت" الذي يقدمه الاعلامي مارسيل غانم.

وفي التفاصيل كان محور الحلقة جمع التبرعات للصليب الاحمر اللبناني لتغطية كل مستلزماته الصحية في ظل هذه الفترة الصحبة التي يمر بها لبنان وكل دول العالم جراء انتشار فيروس كورونا، وانضم وائل الى الحملة وتبرع بـ15 مليون ليرة عربون شكر لهذه المؤسسة التي لا تبغي الربح، وهدفها مساعدة الناس في الظروف الصعبة

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