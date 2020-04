كورتني كارداشيان تثير تكهنات حملها الرابع بصورة انستغرام.. وتفاجأ متابعيها بهذا الرد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصبحت نجمة برنامج تلفزيون الواقع الأمريكي Keeping Up With The Kardashians، كورتني كارداشيان البالغة من العمر 40 عامًا موضوع لتكهنات قوية بأنها حامل بطفلها الرابع، الى جانب ثلاثة أطفال من شريكها السابق سكوت.

كبرى شقيقات ال كارداشيان التي توقفت عن تصوير “مواكبتها العائلية” لأسباب وجيهة، قد أشعلت تكهنات بأنها حامل بعد أن شاركت لقطة مثيرة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام ظهرت فيها ببطن منتفخة.

كعادتها كانت كورتني في حالة من الأناقة الكاملة، وكانت ترتدي ثوب برتقالي طويل مفتوح الأزرار إلا من زر واحد جرى حبكُه على “البطن”، إلى جانب سروال داخلي من نفس اللون.

لم تكن صورة بطنها المنتفخة بشكل لم يعتاده متابعيها منها، هي من أثارت التساؤل وغذت تلك التكهنات بشأن حملها، لكن أيضا رد كورتني -التي تواعد حبيبها الجزائري يونس بنجيما-، على معجبة من متابعيها التي سألتها عما إذا كانت تتوقع طفلًا آخر، وأضافت رمز تعبيري (حامل) وتبعها آخر قائلاً: “أتمنى لو كانت”.

وهنا انضمت كورتني، التي لديها 89.3 مليون متابع على إنستغرام، إلى الحديث. وقالت ابنة كريس جينر في ردها على المعجبة الجريئة، أنها لا تنكر صراحة الأخبار، وتأمل ذلك، مضيفة “ضعها للبركة “.وهو ما أشعل مزيد من ردود فعل المتابعين بأن نجمتهم تريد المزيد من الأطفال في المستقبل.

يُشار أن كورتني كانت تواعد حبيبها الجزائري الأصل، الذي شوهدت برفقته العام الماضي في أحد الأحداث في ميامي يمسكان بأيدي بعضهما البعض. لكنهما لم يروا معا منذ شهور.

ولا يخفى على الكثيرين من المتابعين أن كورتني تضع أطفالها أولًا وترغب في قضاء المزيد من الوقت معهم بدلًا من تصوير برنامج تلفزيون الواقع العائلي لعدة ساعات كل يوم.

مؤخراً، أصبحت كورتني وشقيقتها كيم عناوين رئيسية للمجلات والصحف، عقب نشر معركتهما المتفجرة على شاشة برنامج الواقع في موسمه الثامن عشر ومشاهدة الملايين لهما وهما يضربان بعضهما العض.

كما أسفرت المعركة في نهاية المطاف عن اتخاذ كورتني قرار بالانسحاب من التصوير. وأعلنت علنًا أنها تريد التركيز على قضاء بعض الوقت مع أطفالها وعلامتها التجارية بوش.