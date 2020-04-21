إليسا: الحجر المنزلي علمني الطبخ وكورونا أخرجت أقبح وأجمل ما فينا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا، عن وقتها في الحجر المنزلي والأشياء التي اكتسبتها خلال هذه الفترة، ونصيحتها للجمهور للوقاية من فيرو كورونا المستجد.

إليسا، قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية، إن الحجر المنزلي بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد أصبح أمر واقع ويحتم على كل إنسان أن يتأقلم مع هذا الوضع وأن يواصل حياته العملية وأن لا يتوقف مطلقًا”.

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وأضافت: “لا شيء يدوم للأبد وفينا نستفيد كثيرًا من ذلك ونتقرب لمن نحبهم.. أنا أصبحت أطبخ واشتغل في البيت على خلاف السابق..أنا عمري ما شفت مطبخ حاليًا أنا بطبخ”.

وتابعت، أن حياتها قبل تفشى كورونا كانت مرتبطة بالعمل بشكل دائم وسفر مستمر الأمر الذي جعلها تفتقد أمور كثيرة بالمنزل لم تتعرف عليها إلا خلال فترة الحجر المنزلي، وفعلت أمور لم تكن تتوقع أنها سوف تقوم بها، مؤكدة أن الحاجة أم الاختراع، وما نمر به حالة مؤقتة وعلينا أن نتأقلم على الوضع الحالي دون الاستسلام لليأس والغضب والضجر، مشيرة إلى أن لبنان وغالبية الدول العربية مرت بأوقات صعبة مثل الحروب.

و أوضحت أن تفشى فيروس كورونا أخرج أقبح وأجمل ما فينا، و أن الأزمة عالمية وعليه أخرجت كل شئ في نفوس البشر سواء سلبية أو إيجابية.