المغني الأميركي ايمينيم يحتفل بنجاته من الإدمان

اتخذ نجم الراب الأميركي ايمينيم من حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، منبراً ليحتفل بمرور 12 عاماً على تعافيه من الادمان على المخدرات والكحول منذ عام 2008.

ونشر ايمينيم (46 عاماً صورة مكتوب عليها “التعافي”، “التماسك” و” الخدمة المجتمعية” بالإضافة إلى رقم 12 وهي تعبر عن ذكرى تعافيه من الإدمان على المخدرات والكحول منذ عام 2008 وكتب معلقاً “دزينة نظيفة! أنا لا أخشى شيئاً”.

وسبق لنجم الراب ايمينيم ان تحدث خلال مقابلة سابقة له إنه يشعر بالسعادة لتخلصه من مشاكل الإدمان التي كان يعاني منها. وأضاف أنه قضى وقتًا في المستشفى عام 2005 للعلاج من إدمان الحبوب المنومة. وأضاف: “أعلم أن هناك الكثير من المدمنين في هذا العالم، وأن الكثير ممن لديهم مثل هذه المشاكل قد لا يمكنهم التغلب عليها وأعتقد أن الشيء الوحيد الذي يدفعني للاستمرار في التقدم للأمام هو الموسيقى، والحب، ولذا فأنا ممتن جدا لذلك.”