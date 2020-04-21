سارة أبي كنعان تنافس نفسها بثلاثة أعمال في شهر رمضان

تستعد الممثلة سارة أبي كنعان للمشاركة في السباق الرمضاني الحالي، حيث ستطل بثلاث شخصيات مختلفة من خلال ثلاث أعمال درامية وهي مسلسل “بالقلب” ومسلسل “حوا” ومسلسل “لو ما التقينا”.

وفي التفاصيل، تعيش سارة أبي كنعان حالة من السعادة الخاصة بسبب عرض مسلسل “بالقلب” خلال شهر رمضان الحالي على شاشتي LBCI و beIN.

وقد شاركت سارة الخبر مع متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشرت مقطع من شارة المسلسل على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام وعلقت بالقول: “ينعاد على الجميع وانشالله الايام المقبلة تكون أفضل وبهذه المناسبة أحببت أن اتشارك معكم خبرية فرحة وهي ان مسلسل بالقلب سيعرض خلال شهر رمضان الكريم على شاشتي LBCI و beIN”. وتابعت: “نطرنا كتير وبتمنى هالمسلسل يغيرلكن جوّ ويبسطكن خصوصي بهالظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها”.

وبدورهم، عبّر محبو سارة ومتابعوها بالإضافة الى العديد من الشخصيات في الوسط الفني والدرامي، عن حماسهم لمسلسل “بالقلب” حيث من المتوقع أن يحقق نجاح كبير.

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يذكر أن سارة تلعب دور “ديانا” التي ترفض قسوة المجتمع وتواجه الظلم بوتيرة أحداث شيقة جداً .المسلسل من بطولة سارة أبي كنعان، بديع أبو شقرا، وسام فارس، غبريال يمين، كارمن لبس، دارينا الجندي، نوال كامل وعدد كبير من نجوم الدراما اللبنانية وهو من تأليف طارق سويد، إخراج جوليان معلوف وإنتاج مي ابي رعد.

من جهة أخرى، تطل سارة أيضا على الجمهور العربي من خلال مسلسل “حوا” من سلسلة “الحب جنون 3” على قناة روتانا دراما. يحكي المسلسل قصة حب تدخل فيها أطراف عديدة فتتعرض إلى زلزال كبير لتكون نتائجها إيجابية بالنسبة للبعض وغير مرضية وسلبية لآخرين، وتشارك سارة في “حوا” الى جانب عدد كبير من نجوم الدراما العربية واللبنانية ومنهم ميلاد يوسف، مصطفى المصطفى، وسيم الرحبي ، وغيرهم.

كذلك تطل سارة في مسلسل “لو ما التقينا” الذي تم تصويره في مناطق لبنانية مختلفة من الشمال حتى الجنوب وسيعرض عبر شاشة beIn دراما. وهو من بطولة يوسف الخال، سارة أبي كنعان، فيفيان أنطونيوس، يوسف حداد، طوني عاد، لارا خوري، ناتاشا شوفاني، جوزيف حويك، والمخضرمين: نوال كامل، نعمة بدوي، عصام الأشقر، رندا كعدي، ختام اللحام، وأدوار لافتة: ميرنا مكرزل، فيصل اسطواني، عماد فغالي وغيرهم من النجوم الدراما اللبنانية. كتابة ندى عماد خليل، اخراج ايلي الرموز، منتج منفذ المخرجة كارولين ميلان، وإنتاج شركة “غولد فيلمز” كأول إنتاج لها وقد خُصص لهذا العمل كلفة إنتاجية ضخم.

يذكر أن سارة قد شاركت في تصوير مسلسلي “دانتال” و “دفعة بيروت” ، اللذين أصبحا خارج السباق الرمضاني الحالي بسبب الوضع الراهن الذي يعيشه العالم اليوم جراء فيروس كورونا.