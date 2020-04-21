كيف يعيش هاني متواسي بالحجر الصحي منذ 4 سنوات؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

صرح الفنان الأردني هاني متواسي في حديث لموقع "فوشيا" أن جائحة فيروس كورونا لم تغير على نمط حياته كثيرا، فهو يعيش مبدأ الحجر الصحي المنزلي منذ أربع سنوات وذلك لحبه المكوث في المنزل وقضاء وقت نوعي مع أسرته.

واعتبر هاني متواسي إمكانية قضاء الشخص وقته بمفرده في هذه الأوقات أنه شيء "مقدس"، وقال إنه يقضي وقته في ممارسة الرياضة في منزله بسبب إغلاق صالات الرياضة لمنع تفشي فيروس كورونا، بالاضافة للمشي، وصرح أنه يمتلك استديو للتسجيل في منزله ويقضي فيه وقت عمله.

وحول غياب هاني متواسي الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي وقلة تواصله وتفاعله مع جمهوره، علّق الفنان الأردني لـ "فوشيا": "بالنسبة الى صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي هي لبث أخباري وأعمالي (ما قل ودل)، لكني ضد إظهار حياتي الشخصية للعلن وهذا لا يشبه شخصيتي".

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وعن رأي متواسي بتطبيق "تيك توك" وسبب عدم تواجده عليه مثل غيره من النجوم والنجمات في الفن، قال متواسي: "أنا مش فنان الموجة، وما عندي سناب شات ولا تيك توك لأنه مش أسلوبي.. أعمالي بتعبر عني".

والمتابع الجيد لهاني متواسي يلاحظ النقلة النوعية في الأغاني التي يطرحها من حيث الطريقة واللحن بالاضافة للفكرة التي تتناول في كل أغنية قضية مجتمعية معينة، مثل "إسمي العزابي" و"لا على بالي" ومؤخرا "نشيد الأبطال".

وصرح متواسي أن سبب التغير في الأسلوب بعدما كان أحد نجوم الأغنية الرومانسية في الأردن: "عم بحاول أميز نفسي وأطلع من قالب النمطية والتكرار، والمقصود من الثورة الفكرية في أغنية نشيد الأبطال هو الثورة على النفس قبل كل شيء من حيث تطوير الذات وتحسينها قبل أن يطالب بتحسينات حوله".

وعن تأثر أعماله الفنية في ظل أزمة كورونا المستجد الذي يضرب العالم، تحدث هاني متواسي أن بعض الأعمال تأجلت حيث كان من المفترض أن يصور أغنية على طريقة الفيديو كليب، والتي تعتبر الجزء الثاني والمكملة لأغنية "نشيد الأبطال" التي طرحها في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.