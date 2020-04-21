برومو"أولاد آدم" يثير ضجة فور طرحه.. مشاهد وتفاصيل جريئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمكن المسلسل العربي "أولاد آدم" من حجز مكانه في الموسم الرمضاني المقبل، بعد أن تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم بإيقاف تصوير عددٍ من الأعمال وخروجها من الموسم الدرامي.

وبدأت العديد من القنوات بعرض الفيديو التشويقي الخاص بالمسلسل، ليثير البرومو حالةً من الجدل بين الجمهور بسبب ظهور بعض المشاهد الجريئة من تعرٍ ورومانسية، إذ جاءت أغلب التعليقات لتؤكد أنَّ العمل سيحمل الكثير من المشاهد التي لا تتناسب والشهر الفضيل، حيث قال أحدهم: "شكله من النوع الهابط"، فيما علق آخر "صيام مقبول".

وفي المقابل توقع الكثير من الجمهور نجاح العمل، الذي يضم نخبةً من نجوم سوريا ولبنان، أبرزهم السوري مكسيم خليل، ومواطنه قيس الشيخ نجيب، واللبنانية ماغي بوغصن ومواطنتها دانييلا رحمة.

وبهذا العمل تبتعد بوغصن عن الكوميديا بعد فترةٍ من تقديمها هذا النوع من الأعمال، حيث ستجسد دور القاضية "ديما" والتي تشكل ثنائية مع "غسان" الذي يؤدي دوره الممثل السوري مكسيم خليل، بينما تتشارك الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عبر أدائها لشخصية "مايا" ثنائيةً أخرى مع الممثل السوري قيس الشيخ نجيب بدور "سعد"، وتدور أحداث مسلسل "أولاد آدم" حول هاتين الثنائيتين، اللتين: "تتقاطعان في حدثٍ مفصلي، تنعكس تداعياته على مصائر الشخصيات الأربع، وتدفع أحداث العمل إلى الأمام".

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وكان كاتب العمل رامي كوسا، قد وصف العمل في تصريح صحافي بـ "المسلي" وأضاف قائلاً إنَّ أحداث العمل "تجري في سجن النساء، بعيدا عن ثنائيتي (ديما/غسان) و(مايا/سعد)، وسنروي من خلاله للناس ما قد لا يعرفونه عن هذا المكان".

وسيتولى الإخراج الليث حجو وهو من إنتاج شركة "إيغل فيلمز" لصاحبها جمال سنان.

يُشار إلى أنَّ ماغي بو غصن، قدمت في الموسم الماضي مسلسل "بروفا"، أما مكسيم خليل فقد شارك في مسلسل "صانع الأحلام"، فيما شارك الفنان قيس الشيخ نجيب في رمضان الماضي بعملين الأول "الحرملك" والثاني مسلسل "مسافة آمان" الذي حقق نجاحا كبيرا إلى جانب سلافة معمار وكاريس بشار وعدد من النجوم.

أما الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة فشاركت في مسلسل "الكاتب" إلى جانب باسل خياط، فيما قدمت مؤخرًا مسلسل "العودة".